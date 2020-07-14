Президент Дональд Трамп, который лишь в минувшие выходные надел защитную маску в ходе публичного мероприятия, выступил с заявлением, в котором объяснил мировое лидерство США по числу зараженных коронавирусом.

По мнению хозяина Белого дома это легко объясняется тем, что в Штатах делают больше всех в мире тестов на Сovid-19.

"Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", - сказал он в ходе "круглого стола" в Белом доме, как передает Интерфакс.

Трамп пояснил, что в США "лучшая и самая интенсивная система тестирования" на коронавирус. По его словам, именно это объясняет высокое количество заражений, о которых ежедневно сообщается в стране.

В то же время, по словам президента, сейчас в США смертность от коронавируса - одна из самых низких в мире. Так же Дональд Трамп напомнил об успешной работе над вакциной и эффективной терапией.

Напомним, что в США по состоянию на вторник 14 июля от коронавируса умерли уже 135 605 человек, общее число зараженных - 3 363 056.

Ранее "Страна" сообщала, что МОЗ объяснил украинцам, кого будут считать контактировавшими с больными коронавирусом.