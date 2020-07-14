В NASA объявили новую дату старта очередной миссии на Красную планету и показали новый марсоход "Perseverance" ("Настойчивость" - Ред.), который будет искать жизнь на Марсе. Старт космического корабля, который доставит на Марс настойчивый марсоход намечен на 30 июля (14:50 по киевскому времени - Ред.).

В космическом агентстве США показали видеоролик, как создавали марсоход и как он проходил испытания, а так же ученые NASA рассказали о его миссии.

Видео: NASA

Спускаемый модуль с марсоходом уже установлен на ракете-носителе Atlas V, а сама ракета находится на стартовой площадке на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Марсоход "Perseverance", название которому дал семиклассник из США, будет искать признаки жизни на Марсе, а также собирать образцы камней и почвы, которые, возможно будут доставлены на планету Земля. Данная миссия также должна помочь в подготовке старта человека на Марс.

Модуль, где размещен марсоход, должен войти в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года и "сбросить" исследовательский аппарат в кратере Джезеро. Марсоход "Perseverance" будет проводить работы как минимум один марсианский год (около 687 земных дней).

Кратер Джезеро имеет ширину 45 километров и расположен на западном краю Равнины Исиды - гигантского бассейна к северу от марсианского экватора, образованного в момент, когда астероид врезался в поверхность Марса. В 2019 году NASA опубликовало снимок кратера Джезеро.

Помимо разнообразных научных систем, на борту марсохода также размещен небольшой вертолет, который, как полагают ученые, сможет летать над марсианской почвой.

Напомним, в материале "А вместо сердца плазменный мотор" мы рассказали как Россия и США наперегонки разрабатывают двигатели для полета на Луну и Марс.