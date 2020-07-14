После постепенного возобновления авиасообщения в Европе активизировались и потенциальные воздушные террористы. На борту лайнера лоукост-компании Ryanair, выполнявшего рейс Краков - Дублин произошло ЧП.

Здесь в туалете обнаружили записку с угрозой взорвать самолет, после чего лайнер экстренно был перенаправлен на срочную посадку в ближайший аэропорт Лондона.

Об этом передает ВВС.

Самолет в итоге благополучно приземлился в лондонском аэропорту Станстед. При посадке в Лондоне пассажирский борт сопровождали два истребителя "Тайфун" британских ВВС (в сети уже появилось видео эскорта).

После приземления самолет был отбуксирован на отдаленную стоянку, пассажиры покинули салон.

Пресс-секретарь Ryanair сообщила, что судно и пассажиры проверяются полицией Великобритании, которая решит, когда они могут отправиться в Дублин на запасном самолете.

"Пассажиры в Дублине, ожидающие вылета в Краков, переводятся на запасной самолет, чтобы свести к минимуму любые задержки на рейс", - уточнили в авиакомпании.

Полиция Эссекса заявила, что самолет будет оставаться в изолированной зоне аэропорта Станстед до окончания расследования.

Ранее "Страна" сообщала, что лоукостер Ryanair возобновил полеты между Италией и Украиной. Мы приводили так же график рейсов и направления.