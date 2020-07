После постепенного возобновления авиасообщения в Европе активизировались и потенциальные воздушные террористы. На борту лайнера лоукост-компании Ryanair, выполнявшего рейс Краков - Дублин произошло ЧП.

Здесь в туалете обнаружили записку с угрозой взорвать самолет, после чего лайнер экстренно был перенаправлен на срочную посадку в ближайший аэропорт Лондона.

Об этом передает ВВС.

Самолет в итоге благополучно приземлился в лондонском аэропорту Станстед. При посадке в Лондоне пассажирский борт сопровождали два истребителя "Тайфун" британских ВВС (в сети уже появилось видео эскорта).

Looks like two eurofighters? Circling stansted airport... #stansted #stanstedairport pic.twitter.com/JmORybxx7l