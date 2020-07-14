На Западе произошел неординарный случай. Знаменитые актеры, вип-персоны и селебритис написали совместное письмо в котором просят свои правительства повысить им (и остальным богачам тоже) налоги, что бы быстрее справиться с последствиями короноавируса.

С такой просьбой обратились к властям в частности голливудский актер Стивен Сигал, внучка Уолта Диснея - Эбигейл, британский сценарист Ричард Кертис, венчурный инвестор Джон О'Фаррелл, Стивен Тиндалл - основатель Warehouse Group и второй самый богатый человек Новой Зеландии с состоянием в 475 миллионов долларов, Джерри Гринфилд, соучредитель компании по производству мороженого Ben & Jerry's. Всего же письмо подписали 83 миллионера, как сообщает Free News.

Свою необычную просьбу богатые знаменитости обосновали тем, что хотят помочь миру "излечиться".

"Мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют больных в больницы. Мы не расставляем продукты на полках и не доставляем их в магазины. Но у нас есть деньги, много денег. В отличие от миллионов людей по всему миру, нам не нужно беспокоиться о потере работы, дома или возможности обеспечить свои семьи. Мы не на переднем крае этой катастрофы, и наши шансы стать жертвами намного меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогом. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег", - в частности говорится в письме.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае одна женщина в лифте за 60 секунд заразила коронавирусом больше семи десятков человек.