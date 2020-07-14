На внеочередном заседании областной комиссии Львовщины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение частично ослабить карантин в регионе.

Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации.

По данным Минздрава, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19. Коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом в области составляет 8,36% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования - 23, 03% при норме менее 10%. А загруженность коек в больницах для лечения пациентов с COVID-19 составляет 40,04% от общего количества при норме менее 50%. Цифры по сравнению с данными за прошлую неделю заметно уменьшились. Это и позволило ослабить карантин.

Комиссия разрешила работать учреждениям культуры, но при условии заполнения мест для сидения на 50% и/или не более одного человека на 5 кв. метров площади. Кроме того, дозволено возобновить работу дошкольных учебных заведений и инклюзивного-ресурсных центров.

Также в области решили развернуть работу лабораторного подразделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова на базе лабораторных мощностей Львовской областной государственной лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее "Страна" сообщала о вспышке коронавируса во львовской областной лаборатории.

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