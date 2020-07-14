В доме, расположенном в Тбилисском переулке Харькова произошла трагедия обстоятельства которой еще только предстоит установить. Вечером в понедельник здесь найдены мертвыми 37-летняя женщина и ее десятилетний сын.

Информация о происшествии поступила около 20.10 в Новобаварский отдел полиции в понедельник, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, "37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра дома полицейские обнаружили предсмертную записку, которую оставила женщина.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места происшествия продолжается.

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