В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям на 14 июля. За последние сутки заразилось еще 638 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 2 148 (1 562 выздоровели)

Волынская область - 3 080 (1 681 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 146 (1 045 выздоровели)

Донецкая область - 765 (252 выздоровели)

Житомирская область - 1 542 (1 157 выздоровели)

Закарпатская область - 4 055 (1 301 выздоровели)

Запорожская область - 622 (521 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 3 127 (1 246 выздоровели)

Киев - 6 350 (2 124 выздоровели)

Киевская область - 3 090 (1 925 выздоровели)

Кировоградская область - 674 (587 выздоровели)

Луганская область - 95 (73 выздоровели)

Львовская область - 7 254 (1 142 выздоровели)

Николаевская область - 487 (385 выздоровели)

Одесская область - 2 258 (1 030 выздоровели)

Полтавская область - 334 (299 выздоровели)

Ровенская область - 4 740 (2 905 выздоровели)

Сумская область - 341 (297 выздоровели)

Тернопольская область - 2 276 (1 431 выздоровели)

Харьковская область - 2 723 (1 477 выздоровели)

Херсонская область - 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая область - 909 (770 выздоровели)

Черкасская область - 755 (602 выздоровели)

Черновицкая область - 5 184 (2 864 выздоровели)

Черниговская область - 612 (292 выздоровели).

"Подтверждено 54 771 случай COVID-19, из них 27 154 выздоровели, 1 412 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 14.07 составляет 26 205. Сейчас госпитализированы 3 968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 434 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 441 пациент", - указано в сообщении.

За сутки исследовано 9 711 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 813 396 образцов и методом ИФА 370 053 образцов.

Напомним, в Черновцах ослаблены карантинные ограничения и разрешена работа развлекательных заведений и общепита. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина "Об установлении карантина в Украине"

Как сообщала "Страна", ученые из Нидерландов выявили зависимость между распространением вирусов, в том числе нового коронавируса, и наличия пыльцы в воздухе. Это может помочь созданию точных прогнозов новых вспышек вирусных респираторных заболеваний.