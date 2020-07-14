Избежать заражения коронавируса при контакте организма с образующими его инфекциями может помочь врожденный и приобретенный в ходе переноса сезонных коронавирусов иммунитет.

Об этом иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Кто-то может даже не заметить (заражения - Ред.), не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается. К слову, "памяти к вирусу" хватит даже для того, чтобы организм поборол инфекцию быстрее", - заявил он.

В таких случаях вирус либо совсем не попадает в организм, либо переносится в легкой форме и в последующем создает постоянный иммунитет от коронавируса. Стоит отметить, что случае повторного заражения крайне редки.

Напомним, в Украине уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем составляет 5,2%. Такие данные получены лабораторией "Синэво" на основе результатов первых полутора месяца иммунологического тестирования населения. Также опубликована карта результатов по регионам, согласно которой самый высокий уровень иммунитета сформировался на Закарпатье - 25 %, а самый низкий - Херсонская и Луганская области - 1%.

Как сообщала "Страна", обследования выздоровевших пациентов с Covid-19 в Германии показали не очень обнадеживающие результаты. У некоторых людей количество антител к коронавирусу довольно быстро уменьшилось, что ставит под сомнение эффективность вакцинации.