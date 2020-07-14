20-летний студент колледжа родом из Греции Клеон Пападимитриу застрял в Шотландии, где он учился, из-за тотального карантина в Европе. Он не смог улететь в Афины, поэтому решил добраться домой на велосипеде и преодолел 3500 км.

Историю юноши описал CNN.

Студент второго курса Университета Абердина рассчитывал вернуться домой в конце марта. К тому времени большинство иностранных студентов вуза уже разъехались по домам, но Клеон не хотел пропускать занятия. Он забронировал билеты на три рейса, но все их отменили. Парню пришлось бы остаться в Шотландии на несколько месяцев, но он нашел способ вернуться в Грецию.

Студент купил велосипед и сказал близким, что доедет до Греции на нем. Родные не приняли его слова всерьез, подумав, что он откажется от этой идеи. Однако Клеон отправился в путь. Его семья с помощью приложения отслеживала, где он находится.

Молодой человек взял в дорогу запасы хлеба, консервированных сардин, арахисового масла, спальный мешок и палатку.

Его путешествие началось 10 мая. Он пересек на велосипеде Англию, Нидерланды, затем несколько дней ехал по Германии вдоль Рейна, проехал Австрию и вдоль восточного побережья Италии.

После этого на лодке прибыл в греческий порт Патры, откуда на велосипеде доехал до Афин. В пути он ночевал в палатке в полях и лесах, иногда останавливался у знакомых и друзей в разных странах Европы. Дома молодой человек оказался 27 июня.

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