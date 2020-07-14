Сразу 109 крупных украинских предприятий не рассчитались с Нафтогазом за газ, что, по информации компании, может стать угрозой отопительному сезону 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Информация содержит, в частности, данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой производителем тепла позволит ему получать газ на условиях ПСО", - указано в сообщении.

Так, из 1 316 отопительных предприятий Украины, 109 теплопроизводителей имеют крупные задолженности перед Нафтогазом. Больше всего таких должников в Одесской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.

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Напомним, в июне цена газа, который НАК "Нафтогаз" поставляет газосбыту и другим потребителям в рамках действия специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,1 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку). Это на 6% меньше, чем в мае.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров Украины продлил срок действия специальных обязательств Нефтегаза, в соответствии с которыми население покупает газ не по рыночным ценам, а по стоимости, рассчитанной по формуле "Амстердам плюс" и зависящей от цен на европейском рынке.