Для прибывающих в Россию граждан страны со среды, 15 июля, отменяется обязательная двухнедельная изоляция, введенная ранее из-за риска распространения коронавируса. Соответствующие изменения в постановление Роспотребнадзора подписала его глава Анна Попова.

Об этом сообщает ТАСС.

Тем, кто после прибытия чувствует ухудшение самочувствия, предписано вызвать врача на дом, а при положительном результате ПЦР-теста следует изолироваться до момента выздоровления и получения отрицательных результатов.

При этом всем въезжающим в страну гражданам РФ теперь нужно делать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прибытия. Работодателей же обязали информировать выезжающих за границу работников о необходимости сдачи таких лабораторных исследований после возвращения, а также проверять наличие справок об этом.

Въезжающие в Россию иностранцы должны будут предоставить на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус на русском или английском языках. Это может быть справка о ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, или документ, подтверждающий выявление антител иммуноглобулина G (lgG).

В случае отсутствия такой справки исследование придется пройти в течение трех календарных дней на территории России. Оплачивать тесты придется в соответствии с российским законодательством.

Ранее "Страна" писала, что в России объявили о завершении испытаний первой вакцины от коронавируса.

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