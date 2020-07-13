Мир нескоро сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса, считают в ВОЗ.

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус заявил во время брифинга 13 июля.

"Я хочу быть прямым с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет", - заявил он.

По его словам, многие страны выбрали неправильный способ борьбы с коронавирусом. Он и ранее озвучивал подобные прогнозы.

Накануне Гебрейсус отметил, что через полгода после начала пандемии некоторые страны добились снижения заболеваемости, однако в среднем в мире коронавирус только набирает силу и "худшее еще впереди".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый коронавирусный антирекорд - за сутки в мире выявлено более 230,3 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп, известный своими неоднозначными заявлениями по поводу коронавируса и неоднократными появлениями на массовых мероприятиях без медицинской маски, заявил, что исправится и будет защищенным во время своего визита в военный госпиталь Walter Reed.