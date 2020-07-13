Во втором туре президентских выборов Польши, состоявшемся 13 июля, победил действующий глава государства Анджей Дуда. Таким образом он переизбран на второй срок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Госизбиркома Польши Сильвестра Марчиняка.

По результатам обработки 100% бюллетеней, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов. Его оппонент от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 48,97% голосов.



Явка избирателей составила 68,18%.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский уже успел поздравить Дуду с победой на выборах, когда не были обработаны все голоса.

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