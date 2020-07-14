Старорообуховская трагедия: примет ли власть адекватный закон о наказании автоубийц?

Самая трагическая новость последних дней совпала с законодательной повесткой дня власти. Сначала президент утвердил решение Верховной Рады о декриминализации статьи за пьяное вождение, а потом произошла автокатастрофа под Киевом, которая привела к гибели почти целой семьи – двух взрослых и двух детей (в живых остался лишь 12-летний мальчик, который, надеемся, выздоровеет). И виновником этой трагедии оказался пьяный водитель.

Трагедия на Старообуховской трассе привела к тому, что Владимир Зеленский потребовал срочно ужесточить наказание за ДТП в пьяном виде. Как это коррелировалось у власти с только что отмененной декриминализацией за пьяное вождение, никто не объяснил.

Монобольшинство своего лидера услышало: Рада проголосовала в первом чтении за закон, который, среди прочего, увеличивает наказание за убийство за рулем, в том числе – за убийство в пьяном виде.

Однако старообуховская трагедия дала понять, что даже ужесточаемые меры недостаточны. Вчера по горячим следам стало известно, что виновник гибели четырех человек ранее уже устраивал ДТП, в котором погибла женщина. И из этого становится очевидным, что норма о лишении прав за убийство за рулем на сроки от 5 до 10 лет недостаточна: за подобное преступление от вождения автомобилем надо отлучать пожизненно.

Впрочем, пока закон принят в первом чтении, шанс исправить данные нормы еще есть. Остается надеяться, что среди депутатов найдутся те, кто соотнесет факты о старообуховской трагедии и нормы собственного закона.

Качели власти: почему Зеленский не вернул миллионы членам набсоветов?

Отмена уголовной ответственности за пьяное вождение и почти сразу вслед за этим усиление ответственности за пьяные ДТП стали не единственным примером непоследовательности нынешней власти.

Можно сказать, вчера она побила все рекорды этой непоследовательности: за один день президент отозвал законопроект о восстановлении огромных зарплат членам наблюдательных советов госкомпаний и проект постановления о назначении местных выборов, а правительство отозвало предложение о назначении вице-премьером по промышленности профессора Олега Урусского.

Непосредственной связи между тремя отмененными решениями нет. Урусского отложили до проведения консультаций с фракцией (и, скорее всего, вновь внесут).

По поводу отзыва постановления о выборах в Раде заявили, что его снова внесут после того, как решат вопрос об укрупнении районов. Однако для самой власти было бы лучше, чтобы этот проект похоронили – потому что, если его примут, и жители сотен районных центров прямо перед выборами лишатся всей управленческой и социальной инфраструктуры, то эти выборы закончатся для "слуг народа" катастрофой.

Что касается решения не возвращать членам набсоветов их заоблачные зарплаты, то здесь следует признать, что у кого-то в голове на Банковой проснулся здравый смысл. Или кто-то вспомнил, какие имиджевые издержки несла власть еще 3-4 месяца назад, когда в СМИ гуляли новости о зарплатах в сотни тысяч и даже миллионы гривен в месяц для тунеядцев, сидящих в набсоветах.

Следует признать, что для того, чтобы решиться на неповышение зарплат этим тунеядцам, Зеленскому понадобилась смелость в духе Голобородько, ведь члены набсоветов – это не просто нахлебники на шее госбюджета, а агенты влияния Запада или прозападные активисты на "заслуженном отдыхе". И потому вернуть им их "пенсии" Запад требует через все свои рычаги, вплоть до МВФ.

Но если уж Зеленский решился на один смелый поступок, то было бы хорошо решиться и на второй – инициировать роспуск всех этих набсоветов.

Через парламент такое решение прошло бы на ура (естественно, без голосов соросят из "Слуги народа" и "Голоса", но остальные голосовали бы двумя руками). А транша МВФ все равно не видать, вне зависимости от того, будут у членов набсоветов зарплаты по 47 тысяч или этих набсоветов не будет вообще.

Отсрочка смерти русских школ

И еще одно резонансное событие, произошедшее вчера в парламенте, – внесение в повестку дня на четверг законопроекта об отсрочке украинизации русскоязычных школ до 2023 года.

Правда, пока это еще не событие, а только анонс события. Но, учитывая тот факт, что за год с лишним правления Зеленского языковый вопрос Верховная Рада даже не пыталась трогать, вчерашнее заявление второго человека во фракции "Слуга народа" Александра Корниенко можно назвать сенсацией.

Хотя, безусловно, внесение законопроекта Макса Бужанского на голосование – это еще не его принятие.

Хотя в данном случае речь даже не идет об отмене курса на украинизацию, а лишь об отсрочке, которая не просто является логичной, но и поддерживается Советом Европы: европейцы не одобрили деление языков на сорта с градацией "языки ЕС – второй сорт (после украинского и крымскотатарского), а остальные (то есть русский, белорусский) – третий".

Кроме того, перенос полной украинизации русских школ с 2020 на 2023 год позволит избежать того кризиса с отсутствием украиноязычных учебников, который возник в русских школах этим летом.

Однако все эти очевидные аргументы здравомыслия уже натолкнулись на шовинистические заявления порошенковской "Евросолидарности" и некоторых ее неадекватных представителей. Они хотят собрать едва ли не Майдан под стенами Рады, чтобы не допустить выравнивание прав русскоязычных детей с венграми и румынами.

Так что в конечном итоге все зависит от того, насколько слаженным будет голосование большинства фракции "Слуга народа". Если они дадут свои 180-200 голосов, остальное обеспечит "Оппозиционная платформа".

Но, повторимся, сам по себе законопроект Бужанского проблему для русскоязычных граждан не решает. А лишь переносит уничтожение русских школ на три года.

Правда, есть надежда, что за эти три года в стране поменяется ситуация (например, в случае досрочных выборов парламента) и вопрос со свободным выбором языка обучения все-таки будет решен.

"Лада" по-украински: возрождение автопрома

Тем временем первые ростки пробуждения здравого смысла стали появляться в экономике. Если точнее – в автомобильной промышленности, которая в Украине уже несколько лет считается мертвой. Вчера стало известно о том, что Запорожский автомобильный завод договорился с российским "Автовазом" о том, что на ЗАЗе будут собирать одну из моделей "Лады".

Безусловно, хотелось бы, чтобы у нас не только собирали автомобили, а делали их полностью. А если уж собирали бы, то лучше "Мерседесы". Но за время действия зоны свободной торговли с ЕС не нашлось ни одной западной компании, которая захотела бы возродить убитое в 2014 году производство на ЗАЗе.

Между тем, кадры умершего флагмана отечественного автопрома терялись ежегодно. Что такое кадры, хорошо прочувствовали в последние годы в "оборонке", когда решили восстановить предприятия по ремонту военной техники советских времен, но оказалось, что уже практически не осталось специалистов, способных отличить детали "Шилки" от деталей "Осы".

Сборка "Лад" на ЗАЗе, по крайней мере, позволит сохранить эти кадры – до лучших времен украинского автопрома, которые, будем надеяться, хоть когда-то наступят. Не говоря уже о том, что несколько тысяч человек получат работу, а центральный и городской бюджеты – дополнительные налоги.

И в этом смысле показательно, что после заявления руководства ЗАЗа еще не последовало никаких заявлений от партии Порошенко или "Нацкорпуса" с требованием не собирать "машины-агрессоры" и сопутствующим воем в соцсетях. Есть надежда, что экономический здравый смысл понемногу возвращается в Украину.

Второй срок Дуды: чего ждать Украине от Польши

В Польше вчера стали известны результаты президентских выборов, которые означают одно: для Украины никаких перемен на западном направлении не будет. Анджей Дуда – фронтмен партии Леха Качиньского "Право и справедливость" – переизбран на второй срок.

Хотя его отрыв от конкурента – представителя "Гражданской платформы" и мэра Варшавы Рафала Тшасковского – оказался совсем небольшим, переизбрание Дуды соответствует трендам, доминирующим в последнее время в Восточной Европе. А именно – трендам на консервативную политику в противовес либеральной, пришедшей из Западной Европы.

"ГП" олицетворяет собой либеральное западничество со всеми его ценностями, вплоть до полного равноправия для ЛГБТ. Она пыталась насаждать эти ценности вплоть до 2015 года, но католическая Польша в своем большинстве оказалась к ним не готова. И в этом залог успеха Дуды.

А вместе с этим – залог непростых отношений между Польшей и Украиной, которые мы наблюдаем в последние пять лет. Польша Дуды-Качиньского, конечно, тоже играет роль адвоката Украины в ЕС (как это делала и Польша Коморовского-Туска), но адвоката отнюдь не бескорыстного.

Электорат "ПиС" никогда не примирится с тем, что в Украине прославляют ОУН-УПА; больше того, часть этого электората никогда не примирится с тем, что Львов – не польский город. Поэтому впереди еще не одна историческая битва с современным подтекстом.