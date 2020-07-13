Киевский апелляционный суд в понедельник, 13 июля, оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера.

Об этом коротко сообщается в Facebook на странице группы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Апелляционный суд оставил Мангера под стражей", - говорится в записи.

Как писала "Страна", 17 июня Мангера задержала Служба безопасности Украины.

Мы также сообщали, что в ночь на 19 июня Печерский районный суд назначил подозреваемому в заказе покушения на активистку меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 28 июля и без права внесения залога.

Мы приводили подробную реконструкцию нападения на Гандзюк, случившегося в конце июля 2018 года.