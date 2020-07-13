Несколько улиц Запорожья затопило слоем воды в несколько десятков сантиметров после проливных дождей, которые обрушились на город.

Об этом сообщает "Вгороде.Запорожье".

"Дороги сильно затопило на улице Школьной. Машины едут очень медленно, лужи очень глубокие. Потоп также на дамбе в районе Пушкина. В сторону Фестивальной сейчас вообще не проехать, образовалась огромная пробка. Машины стоят в лужах и не могут ехать. Из-за сильного ливня отключились светофоры. Недалеко от Анголенко уже произошло ДТП", - указано в сообщении.

Так, под Вознесеновским мостом в луже оказалась полная пассажиров маршрутка. Людям в затопленном транспорте пришлось ждать спасателей для эвакуации, во многих районах города из-за погодных условий образовались пробки.

Кроме того, подтопило расположенные в подвальных помещениях и на цокольных этажах заведения. В сети опубликовали несколько видео наводнения:

Видео: YouTube / "Вгороде.Запорожье".

Видео: YouTube / Пресса общественная

Видео: YouTube / "Первый Запорожский"

В том числе, с затопленной маршрутки:

Видео: YouTube / "Первый Запорожский"

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 13 июля, на территории западных областей нет населенных пунктов, подвалов или приусадебных участков, которые являлись бы подтопленными. Вместе с тем паводки уничтожили 202,4 км автомобильных дорог.

Как сообщала "Страна", в итальянской Венеции впервые испытали систему мобильных шлюзов, которая поможет предотвратить частые наводнения.