До 25 августа продлили арест бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в умышленном убийстве экс-главы правления ТК "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на решение Шевченковского районного суда Киева.

О продлении ареста ходатайствовал прокурор. Отмечается, что после внесенных изменений залог составил 14 83 тысячи гривен.

Экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 14 млн грн.

Напомним, в феврале этого года Сергей Старицкий был обнаружен мертвым с пулевым ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен, друг самого Кожары Сергей Старицкий. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.

В марте правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве. Его взяли под арест на два месяца с залогом в 14 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что по словам адвоката Кожары, его жена призналась в совершении преступления, а само убийство было случайностью. После чего Прокуратура Киевской области обвинила ее в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве Старицкого, в котором подозревается ее муж.