В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров. Он поставил правительству задачу разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям военных, погибших в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

О проблеме с начислениями пенсий Зеленский услышал от воинов АТО/ООС во время встреч в разных регионах.

"Есть несправедливость, потому что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - сказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский отозвал с рассмотрения Рады законопроекты о местных выборах и возврате космических зарплат чиновникам.

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