Ученые предположили, что черная дыра может находиться на краю Солнечной системы и решил построить телескоп для ее обнаружения.

Об этом сообщает arXiv.org.

Ученые Константин Батыгин и Майкл Браун из Калифорнийского технологического института с 2016 года исследуют возможно находящуюся на границе Солнечной системы черную дыру, которая может оказаться причиной странного поведения малых небесных тел за линией Нептуна. Для этого в Чили было начато строительство телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, который сможет регулярно фиксировать вспышки, возникающие при разрушении объектов из-за слишком сильной гравитации во время приближения к черной дыре.

Телескоп будет пользоваться методом оптического сигнала, который предложили использовать Амир Сирадж и Абрахам Леб из Гарвардского университета. Предполагается ,что черная дыра находится на расстоянии примерно 300-1000 астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица - это расстояние от светила до Земли).

В случае успеха такие вспышки будут фиксировать несколько раз в год. Теория о существовании черной дыры на границе Солнечной системы появилась давно, некоторые ученые считают, что система может быть окружена несколькими черными дырами. Тогда эти объекты могут оказаться частицами темной материи со времен формирования Вселенной.

Напомним, группы ученых в разных странах впервые в истории астрономии увидели столкновение двух невидимых объектов - черных дыр. Они также зафиксировали вероятное последствие удара - яркую вспышку света.

Как сообщала "Страна", ученые зафиксировали квазипериодические мерцания Стрельца А* - сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре Млечного пути. Как считают исследователи, колебания излучения которые наблюдаются в миллиметровом диапазоне, могут быть связаны с возникновением горячих пятен в аккреционном диске вокруг компактного источника.