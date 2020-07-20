На территории Южной Каролины (США) ученые нашли почти полный скелет крупного дельфина Ankylorhiza tiedemani возрастом 24,7–23,5 миллиона лет. Строение его конечностей позволяет предположить, что зубатые киты, к которым относятся дельфины, и усатые киты (синий кит и другие) адаптировались к жизни в воде в сходных условиях, но независимо друг от друга.

Об этом сообщает Current Biology.

Считается, что предки китообразных были сухопутными животными, похожими на водяного оленька, который при угрозе ныряет. Поначалу эти копытные не были приспособлены к тому, чтобы все время проводить в воде. Но за 50 миллионов лет китообразные адаптировались к новой среде обитания: задние конечности у них редуцировались, хвост и передние конечности стали плавниками, позвоночник утратил возможность сильно изгибаться. Кроме того, изменились внутреннее ухо, покровы тела и головной мозг.

Современные китообразные делятся на зубатых и усатых китов. Как таксоны они возникли 34–36 миллионов лет назад. Причем некоторые приспособления к плаванию могли появиться у них независимо.

Понять больше о том, как и что менялось в облике зубатых и усатых китов, помогло исследование скелета дельфина Ankylorhiza tiedemani. Его провели сотрудники Палеонтологического музея Калифорнийского университета.

Ископаемое животное имело длину 4,8 метра. В отличие от современных зубатых китов, у этого дельфина зубы имели по два корня.

Длину позвонков и костей передних конечностей дельфина сравнили с длиной аналогичных костей других вымерших, а также современных зубатых и усатых китов. Оказалось, что по строению Ankylorhiza tiedemani занимает промежуточное положение между базилозавридами, от которых, по-видимому, произошли усатые киты, и современными зубатыми китами.

В ходе анализа неожиданно выяснилось, что некоторые особенности скелета позвоночника появились у усатых и зубатых китов независимо, хотя и в похожих условиях. Это, например, уменьшение некоторых суставных отростков на позвонках, связанных с ребрами, узкий конец хвоста, к которому крепятся лопасти плавника. Также стало понятно, что увеличение числа хвостовых позвонков до 24 и более у зубатых китов происходило три раза, а у усатых китов - два раза.

Крепкие зубы Ankylorhiza tiedemani с массивным цементом указывают на то, что его добыча была крупной. Учитывая, что это один из крупнейших зубатых китов позднего олигоцена, дельфин, скорее всего, занимал роль главного хищника в сообществах. Вероятно, из современных китообразных по экологической нише он был ближе всего к косаткам.

Ранее "Страна" рассказывала, что детеныши современных дельфинов раньше маленьких детей человека начинают узнавать себя в зеркале.

Мы также сообщали об открытии, согласно которому размеры и вес гигантского тираннозавра не позволяли ему передвигаться со скоростью больше 20 км/ч.