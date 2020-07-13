В Минздраве сообщили, что по состоянию на июля 2020 года змеи кусали украинцев в среднем в три раза реже, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

По состоянию на 13 июля за 2020 год в Украине зарегистрировано 34 обращения за медицинской помощью после укуса змеи. В частности, за медпомощью обратились в:

Запорожской (9 обращений),

Львовской (6),

Житомирской (8),

Донецкой (5),

Ровенской (2),

Ивано-Франковской (2),

Черниговской области (2),

Киеве (2).

За аналогичный период 2019 года зарегистрировали 103 обращения, из них во Львовской области - 25, Запорожской - 18, Житомирской - 16.

"Змеи в нашей стране активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае. Второй пик - в сентябре. Ежегодно змеи кусают десятки людей - преимущественно из-за собственной неосмотрительности или безрассудства. Укус змеи имеет тяжелые проявления, однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти. В частности, яд гадюки вызывает гемолитическое действие (вызывает разрушение красных кровяных телец крови). После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями - геморрагиями", - указано в сообщении.

Отмечается, что яд быстро поражает жизненно важные системы организма: появляется общая слабость, давление быстро снижается, возникает головная боль, затрудненное дыхание, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов. В случае укуса необходимо как можно быстрее попасть к врачу.

Напомним, украинцам рассказали, как уберечься от укуса змеи и что делать, если нападение уже произошло. Инструкции созданы из-за повышения активности змей в этом году.

Как сообщала "Страна", В Украине умереть от укуса змеи практически невозможно, поскольку в нашем регионе не распространены ядовитые виды змей, кроме гадюки обыкновенной и гадюки степной. Правда, в домашних условиях некоторые любители рептилий содержат и более опасных ядовитых змей (кобры, эфы и гремучие змеи).