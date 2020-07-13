Первый заместитель руководителя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко не исключил, что Верховная Рада назначит нового главу Национального банка Украины в пятницу на внеочередном заседании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Может такое случиться, что в пятницу будет внеочередное заседание после основного. То есть в районе 14-15 часов. Именно по назначению главы Нацбанка Украины", - сказал Корниенко после заседания фракции "Слуга народа" 13 июля с участием Владимира Зеленского.

Нардеп также отметил, что пока кандидатуры на главу Национального банка нет.

"Нет пока что кандидатуры. Я понимаю, что президент пока что проводит собеседования, ведь это, согласно Конституции, исключительно компетенция президента", - добавил Корниенко.

Как писала "Страна", о возможном назначении главы Нацбанка в пятницу говорила и коллега Корниенко по фракции Ольга Василевская-Смаглюк.

Мы также рассказывали, что Зеленский пробыл на сегодняшнем заседании фракции около четверти часа и ушел через паркинг.