Вечером в понедельник, 13 июля, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Редкий случай, но в столице практически лоб в лоб, но столкнулись два трамвая.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своем Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла в столице, на улице Кирилловской. Два трамвая не разминулись и столкнулись на повороте. Как сообщается, на данный момент нет информации о пострадавших. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что в Виннице лоб в лоб столкнулись трамвай и троллейбус. В результате пострадали 12 пассажиров. У них диагностировали ушибы, рваные раны, закрытые черепно-мозговые травмы.

Также сообщали, что в Киеве BMW влетел в остановку, на которой находились люди. К счастью, никто не погиб: жители столицы, которые стояли на остановке, быстро сориентировались, потому спаслись, а водителей госпитализировали с травмами ног.