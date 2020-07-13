Минздрав перечислил список лиц, которые могут считаться контактировавшими с больными коронавирусом пациентами.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Карантин ослаблен, но вирус никуда не делся, так что остается вероятность контакта со случаем COVID-19. Соблюдение правил социальной дистанции, правильное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) - маска, перчатки - и тщательное мытье или дезинфекция рук минимизируют риски заражения. Однако, если вы попали в одну из ситуаций, приведенных ниже, рекомендуем внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение 14 дней и сообщить своему семейному врачу при первых признаках недомогания", - указано в сообщении.

Так, контактным лицом с больным коронавирусом пациентом считается его сожитель по квартире или дому; те, кто имели непосредственный физический контакт (как рукопожатие); контакт со слизистыми или выделениями, в том числе, нахождения рядом во время чихания или кашля без маски; общение без средств индивидуальной защиты более 15 минут; пребывание в закрытом помещении без соблюдения дистанции.

Также контактными лицами являются соседи по местам в общественном транспорте, обслуживающий персонал и все, кто не придерживался социальной дистанции с больным.

Напомним, эффективная вакцина от коронавируса, вероятно, не появится в 2021 году, так как на ее разработку обычно уходит несколько лет.

Как сообщала "Страна", Минздрав опубликовал таблицу готовности областей к смягчению карантина. По состоянию на 13 июля к ослаблению ограничений не готовы семь регионов.