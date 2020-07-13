В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповедник повсюду можно увидеть следы кабанов, а также встретить и их самих.

В Facebook организации опубликованы фото молодняка копытных и мест, которые дикие свинки навещали, судя по следам.

На одном снимке запечатлен поросенок. Он был настолько занят поиском вкусной пищи, что не заметил приближения ученого. Сотруднику удалось сделать фото с расстояния ближе 10 метров. Молодое животное смешно отмахивалась задней конечностью от комаров. Рядом под дубом были замечены еще шестеро поросят в хорошей физической форме.

Также работники заповедника сняли дерево-чесалку, которое служит кабанам для массажа, вычесывания паразитов из меха и нанесения смолистого запаха.

На одну из фотографий попала разрытая дикими свиньями свежая могила. Как отметили в заповеднике, вообще кабаны сейчас почти не создают проблем людям. Но раньше для самоселов это животное было сущим наказанием.

Ранее "Страна" рассказывала, как у побережья Южной Каролины орел поймал акулу и ушел с нею в небо.

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