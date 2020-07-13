Эксперты рекомендуют Минздраву добавить вакцинацию детей до пяти лет от пневмококковой инфекции в план обязательных прививок.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья со ссылкой на заявление НТГЭИ о вакцинации детей от пневмококковой инфекции.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕИ) рекомендует МОЗ вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной детей в возрасте до 1 года, а также детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось 5 лет на момент начала вакцинации. Сейчас НТГЭИ нарабатывает схемы введения пневмококковой вакцины и дозы для утверждения МОЗ Украины", - указано в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году в мире было зарегистрировано 294 тысяч летальных случаев среди детей в возрасте до пяти лет из-за осложнения пневмококковой инфекции. До начала применения пневмококковых заболеваемость составила 44,4 случая на 100 тысяч детей до пяти лет в странах Европы и 167 случаев на 100 тысяч детей той же возрастной группы в США.

В ЦОЗ напомнили, что пневмококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазивных и неинвазивных заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита и острого среднего отита. У 24,7% переболевших пневмококковым менингитом пациентов наблюдается потеря слуха, психические нарушения, нарушения двигательной активности и судорги.

Напомним,в Минздраве призвали не откладывать в длинный ящик обязательную вакцинацию даже в условиях пандемии коронавируса, так как некоторые болезни, как пневмококковая инфекция, могут быть губительны.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, какая ситуация с инфицированием туберкулеза обстоит в Украине по состоянию на десятое июля. В июне 2020 года в Украине зарегистрировано 1 199 случаев туберкулеза. Так, 971 человек заболел туберкулезом впервые, 228 пациентов обратились к врачам после рецидива болезни, 2 гражданина возобновили лечение после перерыва, а еще 82 человека начали повторное лечение после неудачного курса.