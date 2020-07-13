В центре Киева 27-летний мужчина украл алкогольные напитки, и пытаясь сбежать от правоохранителей, спрятался в шкафу.

Об этом сообщает столичная патрульная полиция на странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 12 июля поздно вечером. Около 22 часов в полицию поступило сообщение о завладении товаром на улице Антоновича.

По словам работницы магазина, неизвестный мужчина взял несколько бутылок с алкогольными напитками и направился на выход из помещения. На просьбу продавщицы оплатить товары гражданин не отреагировал и начал убегать.

По данным пресс-службы полиции, в процессе побега мужчина зацепился за кусты и разбил одну из бутылок. Продавщица пыталась самостоятельно догнать его, но нарушителю удалось забежал в подъезд и скрыться в одной из квартир.

Как отмечается, продавщица указала номер квартиры и описала беглеца. На просьбу полицейских открыть дверь никто не отреагировал. Чтобы избежать общения с патрульными, фигурант пытался бежать через балкон, но внизу его уже ждали полицейские. Через некоторое время дверь квартиры открыла мать и позволила инспекторам зайти. Похитителя спиртного полицейские обнаружили в шкафу.

В полиции добавили, что для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции.

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