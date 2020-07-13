Министерство образования и науки обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наградить трех юношей медалью "За спасенную жизнь". Два ученика и студент спасли женщину, потерявшую сознание в воде.

Документ подписан и.о. министра образования Сергеем Шкарлетом, который уже вынес молодым людям благодарность.

В просьбе названы имена смелых юношей. Это ученика школы №3 из Жмеринки Винницкой области Богдан Войтович, ученик Станиславчицкой школы Жмеринского района Винницкой области Дмитрий Дьячук, а также студент Хмельницкого национального университета Александр Кириченко.

Дети нередко проявляют смелость и настоящий героизм. Ранее "Страна" рассказывала, как в Запорожье подросток спас 8-летнего школьника, упавшего в открытый люк колодца.

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