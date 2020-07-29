Новолуние в августе ожидается 19 числа
Новолуние в августе ожидается 19 числа

Начался уже последний летний месяц. В августе будут последние по-настоящему теплые дни в этом году. Всем непременно нужно успеть насладиться солнцем, природой, цветами, рекой или морем, свежими фруктами и овощами. 

Новый месяц с точки зрения астрологии будет очень интересным. И новолуние, и полнолуние выпадают на первые половины недели и станут неблагоприятными днями. А все благоприятные дни будут исключительно в пятницы и воскресенья. Это означает, что именно на них лучше планировать свои самые главные дела.

Ниже мы предлагаем вниманию читателей "Страны" полный лунный календарь на август 2020 года, а в отдельном материале - лунный календарь стрижек на этот месяц, там указаны благоприятные дни и самые модные прически.  

Благоприятные дни в августе

  • 9 августа, воскресенье
  • 14 августа, пятница 
  • 23 августа, воскресенье
  • 28 августа, пятницы

Неблагоприятные дни в августе

  • 3 августа, понедельник. Полнолуние 
  • 11 августа, вторник
  • 19 августа, среда. Новолуние
  • 25 августа, вторник

лунный календарь на август

лунный календарь на август 2020

лунный календарь август

лунный календарь август 2020

лунный календарь на август 2020 года

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