В понедельник пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США, который стоял на военно-морской базе Сан-Диего, так и не был потушен.

По словам главы пожарной службы города Колина Стоуэлла, пожар может продлиться несколько дней, а корабль - выгореть до ватерлинии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание судна произошло в 8:30 (18:30 по Киеву воскресенья). По словам источника в американском минобороны, пожар, вероятно, начался на колодезной палубе, которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров. А репортер местного телеканала FOX 5 Джейсон Слосс в своем Twitter высказал мнение, что огонь мог вспыхнуть из-за происшествия в ходе сварочных работ.

После начала пожара из-за повышения температуры на корабле прогремел взрыв.

Корабль находился на техническом обслуживании. Его экипаж составляет около тысячи человек, на борту на момент возгорания находились около 160 моряков.

В результате пожара пострадал 21 человек: 17 моряков и четверо гражданских лиц. В основном их травмы связаны с отравлением продуктами горения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах загорелось четырехэтажное производственное здание.

Мы также писали о недавнем пожаре в Одессе, где горел очередной дом в центре.