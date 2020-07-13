В Днепре, в областной больнице имени Мечникова умерла 31-летняя сотрудница Самарского отдела полиции (ОП), которую накануне доставили в медучреждение в очень тяжелом состоянии. Предварительно, смерть наступила в результате пулевого ранения в голову.

Об этом сообщает "Информатор", в понедельник, 13 июля.

Как отмечается, сотрудницу полиции с огнестрельным ранением головы обнаружили в субботу, 11 июля, в кабинете Самарского ОП. Сообщается, что возле нее лежало табельное оружие. После этого бригада скорой помощи доставила женщину в областную больницу имени Мечникова. Как отмечается, врачи делали все возможное, чтобы сохранить ей жизнь, но через несколько минут она скончалась. Женщине было 31 год.

Также, как сообщается, в пресс-службе Национальной полиции подтвердили факт гибели женщины. Остальные подробности случившегося выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Днепре при задержании погиб полицейский. 19 июня, В Шевченковском районе города произошла перестрелка. Погиб один сотрудник полиции. Еще один правоохранитель получил ранение.

Также мы писали, что в марте в Днепропетровской области мужчина застрелил полицейского и спрятал его тело в багажник своего авто.