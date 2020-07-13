Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал в кулуарах парламента тему внеочередного заседания Верховной Рады 13 июля - восстановление гигантских зарплат чиновникам. По его мнению, за эту инициативу власть нужно отправить в отставку.

Его словам приводит сайт "Оппоплатформы".

Отмену карантинных ограничений на зарплаты Бойко назвал позорным.

"Сегодня власть сделала позорную попытку снять ограничение на заработные платы чиновникам, менеджерам государственных компаний и членам их наблюдательных советов, которое действовало в период карантина. Хотели вернуть такие условия, чтобы члены наблюдательных советов государственных предприятий, которые очень приблизительно понимают, чем они управляют, и ни за что не отвечают, получали 200-300 тысяч в месяц. Именно для этого президент инициировал внеочередное заседание парламента", – сказал Бойко.

По словам политика, вопрос сняли с рассмотрения из-за исключительно негативной реакции общества.

"Сейчас страна борется с эпидемией, волонтеры собирают деньги для помощи медикам и пострадавшим от стихийных бедствий. В стране миллионы безработных, украинские семьи едва сводят концы с концами. Бизнес не знает, как рассчитаться с долгами, а власть под давлением МВФ хотела создать чиновникам райскую жизнь. Такой цинизм вызвал просто бурю негодования в обществе и даже в сессионном зале. Власть вынуждена была отозвать законопроект №3708, иначе последние капли доверия, которые остались в обществе к руководству страны, просто бы исчезли", – отметил депутат.

Он добавил: не исключено, что власть снова попытается продавить это решение. Чтобы этого не допустить, фракция "ОПЗЖ" потребовала от монобольшинства немедленно принять разработанный "Оппоплатформой" законопроект №2795, который на постоянной основе ограничивает выплаты чиновникам, менеджерам и членам наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10 минимальных зарплат.

Бойко также считает, что правительство нужно отправить в отставку.

"За то, что правительство наделало с экономикой, с медициной и образованием, социальной системой, его уже давно пора отправить в отставку. Как и большинство руководителей государственных компаний и членов их наблюдательных советов, которые не могут управлять стратегическими компаниями, а только загоняют их в новые долги и сознательно доводят до банкротства", – сказал он.

Народный депутат также подверг критике использование властью денег из Фонда борьбы с коронавирусом.

"Вместо поддержки врачей и целевого использования этих средств, а это 64 млрд грн, врачи получили только 6 млрд, растет задолженность по заработным платам, при этом они отдали деньги на дороги, еще куда-то. Это совершенно неправильная позиция. Средства на дороги надо искать в выплатах по внешним долгам. Реструктуризировать их и давать оттуда на дороги. А то, что запланировано на борьбу с коронавирусом, должно идти целевым назначением именно на борьбу с эпидемией, а не распределяться, как кому-то во власти вздумается", – отметил Бойко.

Ранее "Страна" объясняла, зачем Зеленский хочет вернуть огромные зарплаты чиновникам.

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