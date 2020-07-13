Народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала журналистам об итогах заседания фракции, в КВЦ "Парковый".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Василевская-Смаглюк сказала, что репрессивный закон о медиа собравшиеся не обсуждали.

Также она добавила, что имена кандидатур на должность главы Нацбанка, президент Владимир Зеленский не озвучил.

По ее словам, она думала, что будут обсуждаться кандидатуры возможного преемника Якова Смолия, однако президент вопрос назначения главы НБУ перевел в режим ожидания. В конце текущей сессии будет внеплановое заседание парламента, на котором обсудят кандидатуру. Возможно, оно состоится в пятницу.

Также депутат сказала, что Зеленский призвал нардепов не ехать в отпуск, чтобы проголосовать назначение. При этом она передала слова президента, что будет очень плохо, если такое назначение будет осенью.

Василевская-Смаглюк добавила, что на фракции в понедельник помимо прочего обсуждался законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс.

Ранее "Страна" рассказывала, что происходило возле "Паркового" перед началом фракции.

Мы также приводили мнения "Слуг народа" по поводу закона о медиа.