Заседание фракции "Слуга народа", которое проходило сегодня в столичном КВЦ "Парковый", посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", цитируя источники с места событий.

Отмечается, что президент был очень уставший. Он приехал, произнес пару слов о том, что нужно решить вопрос с кандидатурой на должность главы Нацбанка (после отставки Якова Смолия - Ред.), сказал, что торопится на другую встречу, вышел через паркинг и уехал.

Зеленский присутствовал на заседании фракции около 10 минут, когда обсуждались кандидатуры на должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и на должность главы Антимонопольного комитета – Олега Уруского и Ольгу Пещанскую.

"Президент присутствовал реально 10 минут… Все, что мы обсуждали – это кандидатуру Урусского и Пещанскую", - сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк журналистам в понедельник.

Напомним, на заседании, которое проходит в Киеве в понедельник, 13 июля, кроме Зеленского ожидали и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Стоит отметить, что сегодня Верховная Рада дважды за день собиралась на внеочередное заседание. Причиной стало требование президента Украины срочно принять законопроект, который усилит ответственность водителей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.В итоге Рада поддержала этот законопроект.