Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщает с заседания фракции, которое проходит при участии президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля.

По ее словам, обсуждают кадровые вопросы. На пост вице-премьера по промышленности все-таки будут предлагать Олега Урусского, кандидатуру которого уже подавали на прошлой неделе. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

На главу Антимонопольного комитета претендует давняя знакомая Зеленского по Кривому Рогу Ольга Пищанская. С главой НБУ обещают определиться к пятнице.

Напомним, в "Парковом" начинается заседание "слуг народа" с Зеленским и Шмыгалем. Журналистов отодвинули от них подальше.

Ранее "Страна" писала о том, как относятся "слуги народа" к репрессивному законопроекту о медиа.

Также мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" извинился перед коллегой из "ЕС" за прикосновение к ее руке.