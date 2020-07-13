Мексиканский актер театра и кино Раймундо Капетильо известный как "Доктор Рейнальдо" из сериала "Дикая Роза", скончался от Covid-19. Ему было 75 лет.

Об этом сообщает газета El Universal, в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что артист был госпитализирован около недели назад. Все это время он находился в одной из клиник Мехико под присмотром врачей, однако скончался из-за осложнений, вызванных заражением коронавируса.

Мексиканская певица и актриса Элла Лабориель высказала соболезнования в связи со смертью Капетильо. "Он всегда был моим другом, мы дружили детьми, наши отцы были как братья, представьте, что я чувствую, это целая жизнь", - написала она.

Раймундо Капетильо родился 1 сентября 1945 года в Мехико. В конце 1960-х годов начал свою карьеру на телевидении, в театре и кино. Артист прославился после роли доктора Рейнальдо в телесериале "Дикая Роза".

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