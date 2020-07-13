На российском острове Сахалин рыбак поймал в реке сельдевую акулу. Видео с неожиданным уловом опубликовано на тематической странице в Instagram. Указано, что событие произошло в Красногорске.

Судя по видео, акула может весить до 100 килограммов. Пользователи соцсетей раскритиковали опубликованное видео, назвав его фейком. По их мнению, такую тяжелую рыбу невозможно поймать на спининг. Хотя некоторые пользователи все же утверждают, что сталкивались с подобными случаями.

Российские издания уже поинтересовались мнением специалистов, как акула оказалась в реке и получили ответ, что она могла попасть туда из-за сильных приливов.

Ранее "Страна" писала о том, что на затопленном во время наводнения рынке в Черновцах рыбак поймал огромного карпа голыми руками.

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