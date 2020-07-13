Днепровский районный суд Киева в понедельник, 13 июля приговорил бывшего министра здравоохранения аннексированного Крыма Петра Михальчевского к 10 годам лишения свободы.

Его признали виновным в государственной измене.

Об этом сообщает в Facebook прокуратура Автономной республики Крым.

Михальчевский, будучи гражданином Украины, после аннексии полуострова в 2014 году возглавил незаконно созданное "Министерство здравоохранения Республики Крым" в составе "Совета министров Автономной Республики Крым". За это ему вменили в вину преступление, предусмотренное ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена в редакции от 2014 года).

Приговор прокомментировал адвокат экс-министра Валентин Рыбин.

"Приговор оглашен, доктору 10 лет тюрьмы впаяли!

Петр Семенович Михальчевский. Врач, практикующий хирург, заслуженный работник здравоохранения, более 35 лет в профессии, множество рационализаторских предложений, дипломов, грамот, благодарностей и наград, признание среди коллег.

С 08.01.18 по 09.07.19 (полтора года) под стражей в Херсонском, а затем и в Киевском СИЗО по обвинению в государственной измене за то, что в феврале-июне 2014 года на должности министра здравоохранения АР Крым обеспечивал предоставление населению полуострова бесплатной медицинской помощи, наличие лекарств в аптеках, амбулаторную и стационарную реабилитацию, организовывал непрерывную выплату врачам и медсестрам заработной платы.

Сторона защиты равно, как и сам Петр Семенович будут настаивать на оправдании и снятии абсурдных и необоснованных обвинений", - написал адвокат на своей странице в ФБ.

Как писала "Страна", 9 июля задержанного СБУ в 2018 году Михальчевского освободили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Также мы рассказывали о том, как в Украине судят за госизмену и почему в таких делах нет шансов на оправдание.