Сегодня, 16 июля, в Украине отмечается день бухгалтера. Дата праздника украинской властью была выбрана неслучайно.
В 1999 году именно 16 июля Верховная Рада приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Этим документом определяются основы ведения бухучета и подготовки финансовой отчетности.
С 2004 году день бухгалтера отмечается в Украине официально - он установлен указом президента. А с 2018 года носит новое название - день бухгалтера и аудитора.
"Страна" поздравляет украинских бухгалетеров и аудиторов с профессиональным праздником. Желаем вам терпения, крепких нервов, здоровья, карьерного роста и всех благ.
Поздравления с днем бухгалтера в картинках и стихах
Наверняка у каждого есть хотя бы один знакомый бухгалтер. Во многих компаниях такой специалист - душа и сердце коллектива.
Поздравления этим замечательным людям в открытках, картинках, гифках и стихах мы публикуем ниже. Они на русском и украинском языках.
В День бухгалтера желаю,
Чтоб компьютер не завис,
Дебет с кредитом сходились,
Ведь Вы — класс специалист!
В личной жизни — много счастья,
В доме — радость и уют.
Пусть уходят прочь несчастья,
А любовь, удача — ждут!
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на "ти".
Все отчеты пусть сдаются
Просто, весело, шутя —
Жизнь заставит улыбнуться,
С Днем бухгалтера тебя!
Пусть карьера вверх стремится,
Всё удастся — только верь.
Ты собой можешь гордиться,
Исполняй мечты скорей!
Рассчитать и приумножить,
Это все бухгалтер может.
Поздравляю с вашим днем,
Только радость будет в нем.
Пусть для вас растут цветы,
Пусть все исполнятся мечты,
Любовь пусть окружает нежно,
Удача будет пусть безбрежной!
Работа нужная, работа важная,
Она тяжелая, она бумажная.
Бухгалтером непросто быть в Украине,
Балансы и налоги, накладные,
Еще бумажек куча для отчета,
Ну, в общем, сумасшедшая работа!
З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
Украинские бухгалтера!
Желаю в праздник вам добра!
Пусть сходятся быстрее сверки
И не тревожат вас проверки,
Пускай баланс в ажуре будет,
Шеф премию дать не забудет,
Желаю в срок сдавать отчеты
И пусть вас радует работа.
Вірш для головного бухгалтера
Як головного бухгалтера вас знаємо,
Як віддану справі людину...
І з Днем бухгалтера щиро вітаємо,
Бажаємо бути щасливою кожну днину!
Ви, як головбух, для нас незамінні!
Тільки ви все знаєте, звичайно!
Заслуги ваші хай будуть гідно оцінені,
Адже працюєте ви щиро й сердечно!
Хай збігаються всі звіти,
І сміються в хаті діти.
Хай банкноти не підводять,
І в роботі не нашкодять.