Сегодня, 16 июля, в Украине отмечается день бухгалтера. Дата праздника украинской властью была выбрана неслучайно.

В 1999 году именно 16 июля Верховная Рада приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Этим документом определяются основы ведения бухучета и подготовки финансовой отчетности.

С 2004 году день бухгалтера отмечается в Украине официально - он установлен указом президента. А с 2018 года носит новое название - день бухгалтера и аудитора.

"Страна" поздравляет украинских бухгалетеров и аудиторов с профессиональным праздником. Желаем вам терпения, крепких нервов, здоровья, карьерного роста и всех благ.

Поздравления с днем бухгалтера в картинках и стихах

Наверняка у каждого есть хотя бы один знакомый бухгалтер. Во многих компаниях такой специалист - душа и сердце коллектива.

Поздравления этим замечательным людям в открытках, картинках, гифках и стихах мы публикуем ниже. Они на русском и украинском языках.

В День бухгалтера желаю,

Чтоб компьютер не завис,

Дебет с кредитом сходились,

Ведь Вы — класс специалист!

В личной жизни — много счастья,

В доме — радость и уют.

Пусть уходят прочь несчастья,

А любовь, удача — ждут!

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на "ти".

Все отчеты пусть сдаются

Просто, весело, шутя —

Жизнь заставит улыбнуться,

С Днем бухгалтера тебя!

Пусть карьера вверх стремится,

Всё удастся — только верь.

Ты собой можешь гордиться,

Исполняй мечты скорей!

Рассчитать и приумножить,

Это все бухгалтер может.

Поздравляю с вашим днем,

Только радость будет в нем.

Пусть для вас растут цветы,

Пусть все исполнятся мечты,

Любовь пусть окружает нежно,

Удача будет пусть безбрежной!

Работа нужная, работа важная,

Она тяжелая, она бумажная.

Бухгалтером непросто быть в Украине,

Балансы и налоги, накладные,

Еще бумажек куча для отчета,

Ну, в общем, сумасшедшая работа!

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

Украинские бухгалтера!

Желаю в праздник вам добра!

Пусть сходятся быстрее сверки

И не тревожат вас проверки,

Пускай баланс в ажуре будет,

Шеф премию дать не забудет,

Желаю в срок сдавать отчеты

И пусть вас радует работа.

Вірш для головного бухгалтера

Як головного бухгалтера вас знаємо,

Як віддану справі людину...

І з Днем бухгалтера щиро вітаємо,

Бажаємо бути щасливою кожну днину!

Ви, як головбух, для нас незамінні!

Тільки ви все знаєте, звичайно!

Заслуги ваші хай будуть гідно оцінені,

Адже працюєте ви щиро й сердечно!

Хай збігаються всі звіти,

І сміються в хаті діти.

Хай банкноти не підводять,

І в роботі не нашкодять.