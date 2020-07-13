В понедельник, 13 июля, на межбанковском валютном рынке курс гривни скатился до 27,110 грн/$1 с 27,025 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке 13 июля снизился до 27,09 грн/$1 с 26,94 грн/$1 в понедельник.

Нацбанк Украины также ослабил курс нацвалюты на 14 июля до 27,0883 грн/$1 с 26,9505 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 14 июля 2020 года.

BYN 1 белорусский рубль 11,2083

EUR 1 ЕВРО 30,687

PLN 1 польский злотый 6,8547

CAD 1 канадский доллар 19,9729

ILS 1 новый израильский шекель 7,8622

RUB 10 российских рублей 3,826

HUF 100 венгерских форинтов 8,6708

GBP 1 фунт стерлингов 34,1258

CZK 1 чешская крона 1,1519

CHF 1 швейцарский франк 28,712

CNY 1 китайский юань женьминьби 3,8693

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 9 июля составил 304,4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $254,1 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар подняли на слухе о грядущей девальвации гривни под бюджет, что будет с курсом на следующей неделе.

Также мы сообщали, что НБУ призвал украинцев не верить в кредиты "под 0%" и внимательно изучать договоры.