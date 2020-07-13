В Китае женщина, у которой не было ни единого симптома на подозрение Covid-19, за одну 60-секундную поездку в лифте заразила 71 человека. До этого она была за границей.

Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что подробности этого заражения проанализировали специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Так, 19 марта женщина, зараженная коронавирусом, приехала из США в Китай. Болезнь ее протекала бессимптомно, а тест на Covid-19 дал отрицательный результат. Но, как отмечается, после этого масштабного заражения вспышка коронавируса возникла сразу в двух больницах. Так, мужчина с инсультом поступил в одну из больниц. За время, пока он находился в клинике, он заразил еще около 20 человек, в том числе троих своих сыновей.

Как сообщается, по незнанию каждый из новых инфицированных также заражал окружающих – так заразились еще 28 человек, включая пятерых медсестер и врача.

Отмечается, что по данным исследования, бессимптомные пациенты по сегодняшний день представляют наибольшую опасность для окружающих.

Напомним, ранее мы писали, что по данным ВОЗ, бессимптомные пациенты с коронавирусом передают инфекцию другим лишь изредка.

Также сообщали, в Ухане нашли 28 бессимптомных носителей Covid-19.