Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов России проложили более 50 километров трубопровода в аннексированном Крыму. Трубопровод соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Видео работ опубликовало российское Министерство обороны.

Симферополь страдает из-за засухи, поэтому руководство Крыма попросило военное ведомство помочь с доставкой воды в город.

Первые подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов и эшелоны с необходимым оборудованием и материалами прибыли в Симферополь 11 июля.

"Согласно указаниям вышестоящего штаба, трубопроводный батальон совершил марш из пункта постоянной дислокации в Республику Крым. Задача батальона – развернуть полевой магистральный трубопровод для обеспечения водой жителей города Симферополь", - сказал заместитель командира трубопроводного батальона по тылу Дмитрий Чекунов.

Сейчас к выполнению задачи привлечены более 300 военнослужащих и более 140 единиц разной техники. Для подачи воды по трубопроводу будут использованы передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими установками.

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