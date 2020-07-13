Во вторник, 14 июля, на большей части территории Украины будет прохладно, только южным и юго-восточным регионам синоптики обещают комфортную погоду - до +27 градусов.

На левобережье страны ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях возможны значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +11-14 градусов, днем +19-22 °С.

На западе страны будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью +10-12, днем +18-21 градус.

В северных областях - облачно, вероятны дожди с грозами. Температура воздуха ночью +11-14 градусов, днем +18-20.

На востоке страны прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17-19, +22-26 градусов.

В южных регионах - малооблачно. Температура воздуха ночью +15-18, днем +24-27 градусов.

В Киеве во вторник во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +12-14 градусов, днем +18-20.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение везде, кроме запада страны.

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