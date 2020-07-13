Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала сторонников прийти в четверг, 16 июля, в 9:00 под Верховную Раду. В этот день парламент будет рассматривать законопроект авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, который дает отсрочку русским школам на три года для полного перехода на украинский язык.

Обращение появилось в Facebook партии Порошенко.

"Изменением этих положений во многом уничтожается и суть закона о языке, и содержание закона об образовании", - заявили в "Евросолидарности".

Его партия собирается при поддержке улицы не допустить не только принятия документа, но даже рассмотрения.

"Многие из "Слуги народа" говорят о переносе этого закона на пятницу. Если будет перенос на пятницу, мы останемся здесь, возле Верховной Рады, как 8 лет назад на языковом Майдане, будем ждать ночи и стоять до тех пор, пока этот закон не будет снят с рассмотрения Верховной Рады Украины", - заявили в "Европейской солидарности".

Ранее сообщалось, что в четверг Верховная Рада рассмотрит законопроект об отсрочке перехода русских школ на украинский язык на три года.

Речь идет о законопроекте №2362, в котором предлагается, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года.

Без принятия этого проекта все русскоязычные школы Украины уже с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык преподавания. В то время, как школы с языком преподавания других национальных меньшинств (которые являются официальными языками ЕС), смогут еще в течение 3 лет вести обучение на языках соответствующих нацменьшинств.

Как писала "Страна", свой проект закона Бужанский подавал в Раду дважды, но его отклоняли.