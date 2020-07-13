На всех киевских пляжах пока не рекомендуется купаться, так как в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", - рассказал мэр.

По его словам, обычно после сильных осадков подобные показатели повышаются во всех водоемах, и для возвращения в норму им нужно 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпотребслужбы будут брать сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур", - сказал Кличко.

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Напомним, ранее медики назвали самые опасные для купания пляжи Украины этим летом.

Также мы писали, что на всех пляжах Киева поставили желтые флаги и просят горожан не купаться на них.