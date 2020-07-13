Сооснователь и создатель популярной соцсети Twitter Джек Дорси выделит три миллиона долларов на эксперимент с безусловным доходом в рамках инициативы Mayors for a Guaranteed Income. Данная программа может затронуть 7 млн человек.

Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что данная инициатива подразумевает программу с введением безусловного дохода в 14 городах США, включая Лос-Анджелес, Атланту, Ньюарк, Нью-Джерси и Джексон, Миссиссиппи. Кроме того эта программа может затронуть семь миллионов человек.

Как сообщается, пока нет точных данных о том, как граждане будут получать безусловных доход, с какой регулярностью и в каком размере. Но на сайте говорится, что он будет скорее как "гибкое дополнение к существующим социальным программам", уже работающим в городах-участниках.

Отмечается, что организаторы эксперимента считают, что предоставление людям такого дохода может вывести их из бедности, а также смягчить экономический и карьерный кризис, который повлекла пандемия Covid-19.

Ранее мы писали, что Дорси получил годовую зарплату в размере $1,4, потому, что именно такое ограничение по символам соцсеть использовала с 2006 года.