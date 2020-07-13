Украинцев предупредили о росте ценника на электроэнергию уже с 1 августа этого года.

НКРЭ повысила тариф на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" на 54,6% (с 155,4 гривен до 240,23 гривен за мегаватт-час без НДС). На рынке тут же заговорили о подорожании электроэнергии для бизнеса и населения вполовину от нынешнего ценника. А транспортники даже подняли вопрос о пересмотре цен на проезд на метро, трамваях и троллейбусах из-за скачка цен на электроэнергию. Хотя, как заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил, пока подорожания проезда не будет.

Как пояснил "Стране" руководитель НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, на самом деле повышение цен на электроэнергию для населения и бизнеса будет не таким существенным. Вместо 50% ценник вырастет всего на пару процентов. Но это на первом этапе. В дальнейшем Рябцев не исключает "кратного повышения, может даже в 7-10 раз".

"Страна" разбиралась, что происходит с тарифами на электроэнергию и к чему готовится потребителям.

Плюс 54% к тарифу вместо 400%

НКРЭ пересмотрела тариф для "Укрэнерго" на этих выходных. При этом изначально планировалось повышение тарифа более существенно - не на 54,6%, а более чем вдвое (до 327,97 гривен за мегаватт-час). В расчетах самой "Укрэнерго" фигурирует еще большая цифра — 604,5 гривен за мегаватт-час. То есть, оператор требовал, чтобы ему повысили тариф вчетверо.

Необходимость резкого повышения тарифа в "Укрэнерго" обосновали большими долгами перед "зеленой энергетикой". Как уже писала "Страна", украинские власти обязались платить производителям электроэнергии по завышенным расценкам, из-за чего в последние годы в Украине наблюдается настоящий бум строительства солнечных и ветро-электростанций. Но бюджет таких расходов явно не тянет, и поэтому перед производителями (среди которых, кстати, немало представителей отечественного политического бомонда) сформировался долг.

Правительство уже договорилось с "зелеными" о снижении тарифов и прекращении повального запуска новых генерирующих мощностей (подписан меморандум и есть соответствующий законопроект), но проблему без повышения тарифов на передачу электроэнергии все равно не решить.

В итоге сошлись на золотой середине и решили повышать тарифы не вчетверо, а на 54%. Остальные недостающие средства "Укрэнерго" должна взять в кредит у международных финансовых организаций.

"Пока так. Но, конечно, в дальнейшем тариф на передачу будет только расти. Причем, кратно - в 7-10 раз. Иначе не удастся поддерживать сети в надлежащем состоянии, а это чревато масштабными авариями, вплоть до блэкаутов. Понятно, что власти опасаются сразу повышать тариф вчетверо, поэтому решили разбить повышение на несколько этапов", - говорит Рябцев.

Сколько придется платить

Главный вопрос, который интересует людей и бизнес, что будет с тарифами для потребителей и стоит ли ожидать подорожания на 54% уже с августа.

Как пояснил "Стране" Геннадий Рябцев, зеркального повышения тарифов (то есть, на 54%) точно не будет. Дело в том, что тариф для "Укрэнерго", который пересмотрела НКРЭ - это стоимость передачи электроэнергии. Ее оплачивают облэнерго и затем закладывают в тариф для конечного потребителя. Но в любом случае - это лишь часть ценника на электроэнергию. "Это небольшая доля в платеже на свет - всего несколько процентов. Чем больше вы потребляете электроэнергии, тем выше в итоге и сумма этого платежа", - пояснил Рябцев.

По его словам, повышение тарифов для "Укрэнерго" на 54% может привести к росту ценника на электроэнергию для населения и бизнеса примерно на 2%. То есть, если сейчас люди платят за счет по 1,68 гривен за киловатт, то поле подорожания цифра составит 1,71-1,72 гривны. "Не все даже заметят такое подорожание", - говорит Рябцев.

Но стоит учитывать еще и отмену льготного тарифа (90 копеек за киловатт при потреблении до 100 киловатт в месяц), которым в рамках договоренностей с "зеленой энергетикой" тоже решили пожертвовать. Таким образом средний ценник для населения, который с учетом льготных 100 киловатт по 90 копеек составлял 1,08 гривен за киловатт, может вырасти почти на 65 копеек, а это уже ощутимо.

Бизнес также не верит, что уложится в пару копеек.

"Мы подсчитывали, что планируемое повышение тарифа для "Укрэнерго" вчетверо приведет к подорожанию электроэнергии примерно на 50 копеек за киловатт. То есть, нынешнее повышение на 54% - это плюс 12-13 копеек на каждом киловатте", — пояснили нам на одном из предприятий.

И добавили: подорожание электроэнергии заложат в цены на свою продукцию, так как тариф влияет на себестоимость.

"Нас уже предупредили, что и дальше электроэнергия будет дорожать. Мы тоже будем вынуждены поднимать ценник на свои товары - другого выхода просто нет. Я все понимаю - долги "Укрэнерго", изношенные сети. Но почему-то наши коллеги в Восточной Европе уже сейчас имеют возможность покупать электроэнергию дешевле, чем мы. А если в Украине будут и дальше расти тарифы, то мы уже начнем терять свои конкурентные преимущества", — говорят производственники.