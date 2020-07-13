Паспорт страны Карибского бассейна теперь можно купить за $150 000. Ранее его стоимость была на 23% выше и составляла $195 000. А российский программист-миллиардер Павел Дуров, ранее раскритиковавший мировые корпорации, в 2013 году купил себе паспорт Сент-Китс и вовсе за $250 000. Теперь, лишившись доходов от туризма, страны Карибского бассейна распродают паспорта в обмен на инвестиции, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, роль этой статьи доходов для стран значительно выросла после того, как пандемия коронавируса ударила по туризму.



Одним из первых цены снизило островное государство Сент-Китс и Невис. До конца года оно предлагает специальные условия - паспорта для семьи из четырех человек в обмен на всего $150 000, вложенные в местный фонд устойчивого развития. Паспорт Сент-Китс и Невис позволяет путешествовать без визы в более чем 100 стран, в том числе в Великобританию.

Интерес к гражданству страны в период пандемии вырос среди жителей Китая и стран Ближнего Востока, рассказал агентству глава государственного подразделения по вопросам получения гражданства через инвестиции Сент-Китс и Невис Лес Хан. Он отметил, что власти государства жестко подходят к процессу выбора кандидатов и, например, не рассматривают заявки от жителей Ирана и Афганистана.



Барбадос предложил работающим удаленно иностранцам переехать на остров на год



Условия программ также изменили Сент-Люсия, Гренада, Доминика, Антигуа и Барбуда, рассказал Хан. Bloomberg отмечает, что Сент-Люсия предоставляет желающим стать гражданами возможность купить пятилетние облигации, по которым не будут выплачиваться проценты. В мае государство уменьшило объем необходимых для получения паспорта инвестиций вдвое - до $250 000 на человека или $300 000 на семью из четырех человек. Возможность купить подобные облигации действует до конца года.



Антигуа и Барбуда предоставляет гражданство семье из четырех человек в обмен на пожертвование в местный фонд развития объемом $100 000. Власти страны недавно снизили цену, по которой можно получить паспорта для большего числа детей.



Власти еще одного карибского государства, Барбадоса, задумались о возможности предоставлять работающим удаленно иностранцам возможность переехать на остров на год. Премьер-министр Барбадоса Мия Моттли пообещала, что тех, кто приедет в страну, встретят по "мировому классу".

Ранее "Страна" писала о том, что Франция объявила о выделении 18 млрд евро для спасения туризма страны.

Также мы сообщали, что в Молдове передумали предоставлять гражданство в обмен на инвестиции.