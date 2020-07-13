Предприниматель Олег Бахматюк, недавно заявлявший о фальсификации его уголовного дела, которое ведет НАБУ, анонсировал сворачивание своего агробизнеса. Агрохолдинг Бахматюка "Авангард" из-за отказа САП и НАБУ закрыть дело банка в течение месяца-двух остановит несколько птицефабрик.

Об этом бизнесмен сказал агентству "Интерфакс-Украина".

Агрохолдинг намерен прекратить работу шести из 27 птицефабрик в разных регионах. На них приходится около 20% объема производства предприятия.

"Это не шантаж, это вынужденные решения. Чтобы спасти 10 тысяч людей, 2,5 тысячи вынуждены будем уволить. Если потом еще через два месяца не изменится ситуация, то мне придется закрывать половину фабрик", – предупредил Бахматюк.

Также он пообещал каждому уволенному дать телефоны глав НАБУ и САП Артема Сытника и Назара Холодницкого со словами, что именно эти люди лишили их работы.

Бахматюк напомнил, что 25 июня Офис генерального прокурора выполнил решение Печерского райсуда Киева от 5 июня и отменил постановление бывшего первого зама генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября 2019 года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком "VAB банку" осенью 2014 года стабкредита на 1,2 млрд грн. В то же время НАБУ и САП продолжают расследование этого дела.

Это обстоятельство, а также повлиявший на снижение спроса и разрыв логистических цепочек во время коронакризиса стали последними каплями в принятии решения о закрытии фабрик.

"Мы находимся в цейтноте: финансовом, экономическом, человеческом", – пояснил бизнесмен.

По его словам, выходом из ситуации могло бы быть заемное финансирование и докапитализация, однако все эти варианты из-за конфликта неприемлемы.

"Единственный способ пережить колебания спроса – кредитный ресурс или вливание в капитал. И ту, и ту возможность у меня забрали. Как бизнесмен я вынужден принимать решение и идти единственным возможным путем – урезанием расходов", – отметил Бахматюк.

Он добавил, что даже не будет пытаться предлагать государству войти в капитал "Авангарда" или материнского для него агрохолдинга "Укрлендфарминг", так как "никто этого не будет делать".

Бизнесмен также сказал, что неоднократно обращался к президенту, правительству, Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц с предложением урегулировать конфликт, возникший после вывода с рынка принадлежавших ему "VAB банка" и банка "Финансовая инициатива", однако безрезультатно.

Ему удалось реструктуризировать только долги перед Ощадбанком, тогда как с "Укрэксимбанком" ситуация пока не урегулирована.

"Мы к нормальному диалогу всегда готовы. Если так пойдет дальше, осенью яйца будут нести Сытник, Холодницкий и активисты", – заявил Бахматюк.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации с Бахматюком.

Мы также писали о протестах аграриев, требовавших НАБУ закрыть дело бизнесмена.