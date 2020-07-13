Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта №3133, который позволит уволить главу НАБУ Артема Сытника.

Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков, его cкан опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Александр Дубинский.

"Готовим Сытника к отставке за коррупцию", - написал нардеп в подписи к посту.

Напомним, ранее в этот же день Дубинский сообщил, что собрал 155 подписей народных депутатов с требованием провести внеочередную сессию парламента и проголосовать законопроект №3133, который откроет путь к увольнению коррупционера Сытника из НАБУ.

До этого комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который дает возможности уволить директора НАБУ Артема Сытника, если тот был признан судом виновным в коррупционных правонарушениях.